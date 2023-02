Schiphol: 5 procent minder stoelen tijdens ochtendspits in meivakantie

Splinter­nieuw deel van Schevenin­gen is ‘spookbou­le­vard’: 'Dit is toch wel een blamage’

‘Hier loop je niet over de koppen, maar kun je nog flaneren.’ De ronkende zin op de internetpagina ter promotie van de Noordboulevard is bepaald geen leugen. Wat vooral opvalt in dit splinternieuw gebouwde deel aan de Scheveningse kust is de leegstand. ,,Dit is toch wel een blamage, hoor.”