Schiphol: Geen limiet meer op aantal reizigers

Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen gaan nog wel samenwerken om te zorgen dat de piekdagen soepel verlopen. Op die piekdagen zijn namelijk ook enkele momenten waarop heel veel vluchten vertrekken. Door betere spreiding van vertrekkende reizigers wordt de doorstroom beter. Als de vrijwillige afspraken niet tot voldoende resultaat leiden, zal Schiphol voor piekdagen alsnog beperkingen opleggen.

Sondag stelt in een verklaring: ,,Het ziet er goed uit richting meivakantie. Vanaf de start van het seizoen 2023 eind maart gaan we verder opschalen en dat gaan we op een verstandige en gefaseerde wijze doen, in het belang van de reizigers, medewerkers en luchtvaartmaatschappijen. We gaan geen risico’s nemen. Wij willen weer de kwaliteit en zekerheid bieden die iedereen van Schiphol mag verwachten.” T

Tegen de meivakantie kan Schiphol gemiddeld weer ruim 70.000 vertrekkende reizigers per dag aan is nu het idee. Verder dan de meivakantie kijkt Schiphol nu nog niet, maar de overleggen over de zomervakantie beginnen snel. ,,Dan hebben we ook alweer meer personeel en dan is de drukte over een langere periode gespreid”, aldus Sondag. Om alles mogelijk te maken, vertrouwt Schiphol ook een beetje op de reiziger. Die kan meer spullen in één bakje stoppen bij de controle, zeker als ze samen met andere mensen reizen. Ook zet Schiphol personeel in om daarbij te gaan helpen.

Chaos en wachtrijen

Schiphol kampte vorig jaar met problematische en chaotische wachtrijen door een gebrek aan beveiligers bij de securitycheck. Op sommige dagen liepen de wachttijden zo hoog op dat passagiers hun vlucht misten en luchtvaartmaatschappijen reizen moesten schrappen. Om de doorstroom van passagiers op Schiphol door te laten gaan, beperkten luchtvaartmaatschappijen met duidelijke tegenzin het aantal passagiers.

De beelden van de luchthaven gingen de hele wereld over. Daarop besloot Schiphol een aantal maatregelen te nemen. Zo is zij onder meer een wervingscampagne gestart om meer beveiligingsmedewerkers te werven. Ook zijn de arbeidsvoorwaarden voor deze groep medewerkers verbeterd. De luchthaven laat weten dat tot nu toe ongeveer de helft van de benodigde extra 850 beveiligingsagenten is geworven. De komende weken komen daar nog een paar honderd bij.

