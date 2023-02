Schiphol haalt alweer bakzeil: toch weer maximum aan aantal reizigers

Als ze de afhandelbedrijven dat probleem niet binnen enkele weken hebben opgelost, dan zal Schiphol opnieuw moeten ingrijpen, bevestigt een woordvoerder na uitspraken van Schiphol-topman Ruud Sondag in Het Financieele Dagblad. ,,We hijsen de rode vlag. We gaan interveniëren want het gaat niet goed. We hebben met iedereen gesproken over een oplossing van dit personeelstekort en niets helpt", aldus Sondag tegenover het FD. De verwachting is dat Schiphol eind volgende week een beslissing neemt over het aantal dagelijkse reizigers.