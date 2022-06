Schiphol hoeft in augustus minder drastisch in te grijpen: reductie van 1000 reizigers per dag

Schiphol hoeft in augustus veel minder drastisch in te grijpen om de zomerdrukte het hoofd te kunnen bieden. De luchthaven zegt in een verklaring in de eerste week van augustus de capaciteit dagelijks met gemiddeld 1000 reizigers terug te brengen.

De rest van de maand hoeft de capaciteit niet omlaag. Schiphol kan in augustus maximaal 73.000 passagiers per dag aan, zo laat de luchthaven weten. De ingrepen in augustus zijn daarmee veel kleiner dan de reductie van 13.500 dagelijkse reizigers in juli.

Schiphol heeft op verzoek van de maatschappijen de reductie van het aantal passagiers zo snel mogelijk bekendgemaakt, zodat reisorganisaties ook op tijd kunnen plannen en passagiers kunnen informeren. Schiphol benadrukt dat het reisorganisaties in juli aardig is gelukt om zo veel mogelijk reizigers alsnog op vakantie te laten gaan. ,,Dat geeft vertrouwen voor de maand augustus, met enige nieuwe coronagolven als voorbehoud’’, aldus Schiphol in een verklaring.

De bottleneck voor Schiphol zit hem met name bij de beveiliging die kampt met een tekort van ten minste vijfhonderd mensen. Schiphol benadrukt dat voor een deel van de stoelen die in de planning staan om te worden geschrapt nog geen tickets zijn verkocht. De slotcoördinator gaat met maatschappijen in overleg om tot een reductie van het aantal reizigers te komen.

Nieuwe mensen werven

Om de drukte het hoofd te bieden probeert Schiphol nieuwe mensen te werven. Zij worden onder andere gelokt met een zomerbonus van 5,25 euro per uur bovenop het normale salaris. Ook na de zomerdrukte is er een toeslag beloofd. Eerder werd een banenmarkt op Schiphol druk bezocht. Maar het is nog altijd niet bekend wat die wervingsactie aan nieuw personeel heeft opgeleverd. Ook exacte aantallen over personeelstekorten zijn niet bekend.

Het terugbrengen van de capaciteit, en dan met name de stevige ingreep in juli, heeft kwaad bloed gezet bij reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen die al aangaven de schade op Schiphol te zullen verhalen. Het schadebedrag zou volgens een grove schatting honderden miljoenen euro’s bedragen. Exacte cijfers worden pas na de zomervakantie bekend.

