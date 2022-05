Schiphol sluit verzoek schrappen boekingen dit weekend niet uit

Heldendaad van omstanders mag niet baten: 43-jarige man overleden nadat auto in water belandt

De 43-jarige Edenaar die woensdagavond in Veenendaal in het water terechtkwam, is aan zijn verwondingen overleden. Dat maakte de politie donderdag bekend. Omstanders probeerden de auto met vereende krachten boven water te houden om te voorkomen dat de inzittende zou verdrinken, maar dat blijkt nu dus tevergeefs.

16:23