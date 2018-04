Schiphol: zo'n 6000 gestrande reizigers vandaag op inhaalvlucht

Zeer grote brand in Brabantse diervoeder­fa­briek: korpsen uit elf plaatsen uitgerukt

6:44 In de Dorpsstraat in het Brabantse Loosbroek is een zeer grote uitslaande brand ontstaan in bedrijfshallen van een diervoerderfabriek. Brandweerkorpsen uit zeker elf plaatsen in de omgeving zijn uitgerukt.