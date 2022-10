Schippers verhoord, oorzaak aanvaring onduidelijk: ‘Vier opvarenden zaten op romp van watertaxi’

Amsterdam wil Britse complotden­ker weren van demonstra­tie en vraagt hulp IND

Amsterdam maakt zich grote zorgen over de komst van complotdenker David Icke naar een demonstratie in de hoofdstad. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is gevraagd te onderzoeken of hij aan de landsgrens geweigerd kan worden. Tegen Nieuwsuur zei de IND woensdagavond het verzoek van de gemeente ,,serieus” te nemen en te onderzoeken of het mogelijk is Icke te weigeren.

20 oktober