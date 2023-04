Schitterend voorjaarsweer in de maak, donderdag mogelijk voor het eerst 20 graden

Dit weekend is het eerst nog even kwakkelen voor er een einde komt aan het wisselvallige weer van de afgelopen tijd. Zaterdagmiddag trekken bewolking en wat regen over ons land. In de westelijke provincies weet de zon zo nu en dan door te breken. In de namiddag en avond kan in het noordoosten en oosten ook af en toe wat regen vallen. De wind voert relatief koele lucht aan vanaf de Noordzee.



,,Met slechts 11 graden in het uiterste noord(oost)en van het land is het allesbehalve lenteachtig, zeker omdat de zon het hier grotendeels laat afweten’’, zegt meteoroloog Alfred Snoek van Weerplaza. ,,In het zuidwesten en westen van het land komt de zon wat beter uit de verf waardoor het in bijvoorbeeld Brabant met een graad of 15 wel duidelijk milder is.’’

Zondag zal nog niet zonovergoten zijn, want er zijn nog enkele wolkenvelden aanwezig. Soms valt er nog een klein beetje regen of motregen. De temperatuur komt op 12 of 13 graden uit.

Temperatuur stijgt vanaf maandag

Vanaf maandag stijgt de temperatuur naar een graad of 15. Het is de opmaat naar zonniger en warmer weer vanaf woensdag. De wind draait naar het oosten en voert warme lucht aan. Het kwik loopt op naar 14 tot 18 graden. Vooral in het zuiden van het land wordt het warm. Daar kan het mogelijk voor het eerst 20 graden worden en dat zou dan de eerste lokale warme dag van het jaar opleveren.

Mocht het donderdag niet lukken, dan is er goede hoop dat het vrijdag en zaterdag wel lukt. Het wordt volgende week vrijdag op veel plaatsen in het land 19 tot 21 graden. Zaterdag staan nu lokaal waarden van 22 tot 23 graden op het programma. ,,Het is nog even afwachten of dat echt gaat lukken, maar dat het komende week warmer wordt is wel duidelijk.’’

Als het volgende week tot een lokale of officiële warme dag komt is dat beide aan de late kant dit jaar. Normaal stijgt het kwik rond 4 april ergens in het land voor het eerst tot boven 20 graden, in De Bilt is het gemiddeld op 13 april het geval.

