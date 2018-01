Vader slachtoffer doorrijder Oss deelt schokkende video en verhoogt tipgeld

VideoEr zijn schokkende beelden vrijgegeven van het ernstige ongeluk in Oss waarbij in de nieuwjaarsnacht een 28-jarige voetganger met hoge snelheid werd aangereden. De familie van het slachtoffer heeft daartoe besloten in de hoop de automobilist op te sporen. Die reed na de aanrijding door en liet het slachtoffer gewond achter.

De beelden van de ernstige aanrijding zijn heftig. Te zien is hoe het slachtoffer op straat naar beneden bukt om aangestoken vuurwerk op te ruimen. Dan verschijnt links in beeld uit het niets een bestelbus die de vrouw met hoge snelheid raakt.

Volledig scherm Still uit video © Antoine van den Bergh Het slachtoffer vliegt door de lucht en maakt een enorme smak op het asfalt. Vervolgens wordt ze ter hoogte van de rotonde nog overreden door het busje.

'Op brute wijze'

Wonder boven wonder kan de vrouw het allemaal nog navertellen. Ze liep een zware hersenschudding en flink wat kneuzingen op, maar is inmiddels weer thuis. ,,Dit had anders af kunnen lopen. Onze dochter is op brute wijze omver gereden!”, laat haar vader Antoine van den Bergh weten.

Omdat de doorrijder nog steeds niet is gevonden, heeft Van den Bergh besloten om de beloning voor de gouden tip te verdubbelen naar 2000 euro. Dat en het vrijgeven van de beelden moet tot meer informatie leiden, verwacht de familie.

,,Het was niet zomaar een aanrijding, daarom hebben wij besloten om de beelden van het ongeluk vrij te geven om aan te tonen hoe heftig dit ongeluk is geweest.” De familie vraagt ook inwoners van omliggende dorpen Berghem, Heesch, Lith, Geffen, Schaijk en Nuland om informatie of tips. ,,Alles is bruikbaar.”

Route

De grijze Ford Transit Connect is, zoals het er nu uitziet, direct na de aanrijding op de Berghemseweg in de Osse Schadewijk het Industriepark West ingereden. Mogelijk is de bestelwagen vervolgens een eindje verder weer de Berghemseweg opgereden.

Rond 00.40 uur moet de bestelauto vanaf de Berghemseweg de Landweerstraat-Noord ingeslagen zijn en van daar zou het voertuig verder zijn gegaan via de Valkstraat. Dan ontbreekt even een deel van de route en komt de Ford weer in beeld op de Verlengde Tuinstraat en de Oude Kerkstraat.

Vervolgens ontbreekt weer een stuk van de route en duikt het voertuig weer op de Leygraaf op. Om 00.59 uur zien we de bestelwagen voor het laatst op de Looveltlaan in Oss. Hier kan een Ossenaar maar net op tijd wegduiken als de auto op hem inrijdt.

Anouk Schuurmans

De ernstige aanrijding roept bij de vader van het slachtoffer akelige herinneringen op aan de dood van fietster Anouk Schuurmans (22) uit Geffen. Zij is een ver familielid en werd in de nieuwjaarsnacht van 2017 in Oss aangereden door een dronkenlap en overleed aan haar verwondingen. Ook bij haar reed de veroorzaker na de aanrijding door.