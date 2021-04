Schokkende beelden: persfotograaf en vriendin schreeuwen om hulp terwijl shovel hen sloot in duwt

538 Oranjedag en Startschot­ga­la in Lichten­voor­de bezwijken onder druk na commotie: testevene­men­ten afgelast

19 april De 538 Oranjedag in Breda en het Startschotgala in Lichtenvoorde zijn afgelast. De fieldlab-testevenementen vinden geen doorgang na de commotie die ontstond in de samenleving: wegens het huidige aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen spraken velen hun afkeur uit over de twee evenementen.