Scholen lopen op hun tenen met zorgleerlingen

ONTSPULLEN Opruimen is écht niet moeilijk: begin bij de fruit­schaal

9:00 Het eerste goede voornemen van 2019 waar niks van terecht zal komen: het huis opruimen. In april liggen uw sleutels nog steeds in de fruitschaal. Maar zo moeilijk is ‘ontspullen’ nu ook weer niet, zeggen twee opruimcoaches.