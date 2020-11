Scholen schakelen over op roetveegpiet: ‘Zwarte Piet is met pensioen’

video Het coronavac­cin kan in december al in Nederland zijn - maar niet voor iedereen

10 november Het Amerikaanse concern Pfizer lijkt als eerste een goed werkend coronavaccin op de markt te gaan brengen. Maar hoe snel is het vaccin in Nederland, en is er dan wel genoeg voor iedereen? Zes vragen over het nieuwe vaccin, dat misschien wel het einde van de coronacrisis inluidt.