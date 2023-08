Scholen werken aan ban op telefoons in de klas: 'Ik durf wel te zeggen dat ik er, vooral thuis, verslaafd aan ben’

Dit paard heeft slechts één oog, maar springt als de beste: ‘Hernández heeft zo’n wilskracht’

Kars Bonhof (26) uit Epe behoort met Hernández tot de top van Nederland. En dat is vrij opmerkelijk. Want hij heeft maar één oog. Het paard dan. Na het mislopen van het EK voor springruiters, deze week in Milaan, richt de opvallende combinatie haar blik op de Olympische Spelen in Parijs.