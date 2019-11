‘Scholier gooit in opwelling schoonmaakmiddel in drankje lerares die nu ernstige tongschade heeft’

Een kookdocente van het Amsterdamse Wellantcollege is deze week door een minderjarige leerling vergiftigd na een ruzie over een telefoon. Dat meldt De Telegraaf . De leerling gooide ‘in een opwelling’ schoonmaakmiddel in de kop koffie of thee van de docent. Deze werd doodziek naar het ziekenhuis vervoerd.

De lerares zit thuis. Er is ernstige schade aan haar tong geconstateerd, aldus De Telegraaf. Het Wellantcollege heeft acht vestigingen in de Randstad, waaronder drie in Amsterdam. De vestiging in Amsterdam Nieuw-West is klein, met zo'n 300 leerlingen. Leerlingen volgen er het vmbo of mbo.

De docent gaf kookles op de school toen een minderjarige leerling het schoonmaakgoedje in haar drankje gooide. Hoe de leerling daar aan kwam, is niet bekend. Volgens De Telegraaf was de leerling boos op de docent omdat deze tegen haar had gezegd dat de telefoon niet aan mocht in de klas. De lerares werd na het drinken van het goedje onwel en is naar de huisartsenpost vervoerd.

Maatregelen