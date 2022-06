Scholieren lezen alleen nog als het moet: ‘Woorden als piste en pantalon kennen ze niet’

Man (43) in luier stak buurvouw met priem: ‘Ik fantaseer­de erover om een mooie vrouw te doden’

,,Het sluimerde al lang, ik wist het te onderdrukken, maar die dag had ik daar geen weerstand tegen en wilde ik de fantasie uitvoeren om iemand te doden, of zelf gedood te worden”. Dat zei de 43-jarige Hagenaar Ferry V. over het incident op 27 december waarbij hij zijn overbuurvrouw aan de Uitgeeststraat met een priem in haar zij stak.

24 juni