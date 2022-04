Scholieren piekeren er niet over om uniform aan te trekken, zoals rector wil: ‘Hier doen we niet aan mee’

Video Forse celstraf­fen voor aanslagple­gers fruithan­del Hedel: 10 jaar voor halfbroer hoofdver­dach­te

Zeven verdachten in de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot in het Gelderse Hedel moeten jaren de cel in. Yassine A. (21) uit Hilversum is door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. Anderen kregen straffen van 1,5 tot 8 jaar opgelegd.

