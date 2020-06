Schonere stranden: ballonnen oplaten in steeds meer gemeenten verboden

Vorig jaar maart had 17 procent van de gemeenten een verbod op ballonoplatingen. Dat is nu gestegen naar 41 procent. Nog eens minstens twaalf gemeenten buigen zich op dit moment over een verbod en zullen dat naar verwachting komende maanden vastleggen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Met name in de kustprovincies gelden verboden.



Al vijftien jaar doet Stichting De Noordzee officieel strandafvalonderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat. Gemiddeld liggen er elf ballonresten op honderd meter strand. ,,Elke ballon die de lucht in gaat, komt weer naar beneden”, legt Ewout van Galen, programmaleider Schone zee, uit. ,,Veel ballonnen belanden zo in zee. Daarom is het fantastisch dat zoveel gemeenten inmiddels besloten hebben om het oplaten van ballonnen niet meer toe te staan. Zij dragen zo bij aan een schone en gezonde Noordzee.”