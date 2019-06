School houdt kinderen binnen na ontsnapping ‘levensgevaarlijke’ patiënt

De 44-jarige Peter M. ontsnapte zaterdag tijdens een proefverlof. Sindsdien is hij spoorloos. Zonder medicijnen is hij volgens zijn familie levensgevaarlijk. De gemeente Zeist en de Belangenvereniging Den Dolder werden overvallen door het nieuws. ,,Ik heb het van het AD moeten horen’’, zegt bestuurslid Jan Scherphuis. ,,Het is absurd dat wij niet zijn geïnformeerd. Kennelijk denken ze bij de kliniek nog altijd dat alles wat zich buiten hun hekken afspeelt hun niet aangaat.’’ M. werd in 2017 veroordeeld omdat hij via internet had gemeld dat hij het station van Dordrecht zou opblazen met een atoombom.

‘Lachwekkende privacy’

In app- en Facebookgroepen in Den Dolder en Huis ter Heide is de woede en verbazing groot. ,,Ik vind het heel frustrerend en jammer dat ik via de media moet constateren dat zaterdag weer een levensgevaarlijke patiënt is ontsnapt!’’ Bewoners willen ook weten waarom geen signalement of foto van ontsnapte man is verspreid. ,,Maar dat zal wel weer onder de lachwekkende privacy vallen. Kan iemand opheldering geven?’’ Onduidelijk is waar de cliënt van Fivoor op verlof was.

De directie van de basisschool Oud Zandbergen in Huis ter Heide koos er vanochtend voor de kinderen binnen te houden en de deuren op slot te doen. De school ligt op een kleine 4 kilometer van Den Dolder. ,,Vanmorgen bereikten mij enkele berichten van verontruste ouders’’, liet adjunct-directeur Judith Dingjanj aan de ouders weten. Bij basisschool De Kameleon in Den Dolder bleven de deuren open.

Quote Fivoor meldt nu pas dat de man ontsnapt is, nadat ze niet anders meer konden. Dat is heel slecht voor het vertrouwen Koen Wilgehof-Sodaar, inwoner van Den Dolder

‘Onbegrijpelijk’

In The Read Shop in het centrum van Den Dolder is de ontsnapping van M. het gesprek van de dag, zegt eigenaar Jeroen Hol. ,,Mensen vragen zich af of ze hun kinderen wel naar de hockey kunnen laten fietsen nu niemand weet waar de ontsnapte man is.’’ Hol is niet verbaasd over het nieuwe incident bij Fivoor. ,,Het klinkt triest, maar zo is het wel. Zaterdag was het ook raak’’ De winkeleigenaar, die optreedt als woordvoerder van de winkeliersvereniging, noemt het onbegrijpelijk dat M. met verlof mocht. ,,Ik ben geen deskundige natuurlijk, maar als de familie nadrukkelijk waarschuwt dat hij levensgevaarlijk is, dan moet je daar toch rekening mee houden?”

De Belangenvereniging Den Dolder zit met de gemeente Zeist, bewoners en ondernemers van Den Dolder in een klankbordgroep. Deze groep is gevormd na de moord op Anne Faber door Michael P., die in een van de afdelingen van Fivoor werd behandeld. Bij het verlenen van verlof aan P. werd fout op fout gestapeld. ,,Een van de afspraken is dat Fivoor ons informeert over incidenten’’, zegt Doldenaar Koen Wilgehof-Sodaar die lid is van de klankbordgroep. ,,Ik begrijp wel dat ze ons niet vijf minuten nadat de man was ontsnapt hebben geïnformeerd. Maar Fivoor is nu pas met een mededeling gekomen nadat ze niet anders meer konden. Dat is heel slecht voor het vertrouwen, dat toch al gering is in Den Dolder.’’

Fivoor stuurde gisteravond laat een mail rond naar de klankbordgroep: ‘Vandaag ontvingen we vragen van de gemeente (op basis van geluiden uit het dorp) en van de media over een patiënt van de FPA Utrecht (Forensisch Psychiatrische Afdeling) die niet zou zijn teruggekeerd van verlof. Naar aanleiding hiervan willen we jullie graag informeren, waarbij wij echter niet kunnen ingaan op specifieke details aangaande de patiënt.’ Inmiddels heeft de kliniek een verklaring op haar website gezet. Daarin staat dat het verlof van M. ‘toegekend is volgens de daarvoor geldende procedures’.

Openheid

Burgemeester Koos Janssen van Zeist liet vanochtend weten dat de gemeente bij Fivoor aandringt op openheid van zaken. Janssen toonde zich eerder niet gerust op de maatregelen die de instelling heeft genomen na de fouten die rond de behandeling van Michael P. zijn gemaakt. De burgemeester kondigde aan het verbeterplan van Fivoor door een externe deskundige te willen laten toetsen.