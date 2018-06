School: 'Opmerkelijk dat vermiste examens nu wel zijn gevonden'

Opleidingsinstituut Anglia in Roosendaal is blij dat PostNL gisteravond een deel van de verloren examens heeft teruggevonden. Acht van de tien dozen die zoek raakten in het sorteersysteem van het postbedrijf bleken in Amsterdam te staan. Naar de andere dozen wordt nog gezocht.

Directeur Arnold Augustijn heeft een dubbel gevoel. ,,We zijn blij dat tachtig procent is gevonden en we kijken uit naar de andere twee dozen.'' Hij hoopt in de loop van vandaag al op goed nieuws vanuit het postbedrijf.

De acht dozen, maar daarin tachtig procent van de 4.000 examens, worden vrijdag per koerier alsnog in Engeland bezorgd. Het is traditie dat ze daar worden nagekeken. ,,Het is één van de dingen die de opleiding leuk maken. Dat ze niet worden nagekeken door de eigen docent, maar door mensen die echt in Engeland wonen'', aldus Augustijn. Vanuit alle scholen over de wereld waar Anglia actief is, gaan de examens daar naartoe.

Het lukt Anglia niet meer om de uitslag voor 6 juli te geven, zoals eigenlijk de bedoeling was. ,,Maar als leerlingen terug komen van vakantie verwacht ik dat ze de uitslag hebben'', zegt Augustijn.

Nu ineens wel

De directeur is wel verbaasd over het feit dat PostNL de pakketten, die al bijna drie weken zoek waren, plotseling worden gevonden nadat er op deze site over is geschreven. ,,Ik wil PostNL niet aanvallen, maar dit is op zijn minst opmerkelijk. Zeven uur na de eerste publiciteit worden de dozen opeens gevonden. Terwijl we twee weken bezig zijn geweest met bellen en mailen. Steeds kregen we terug: 'Sorry, ze zijn gewoon kwijt.' That's it.''

Een woordvoerder van PostNL verklaart dat de vermissing nu 'via verschillende kanalen' binnenkwam. ,,Eerst kwam het alleen binnen bij de klantenservice. Nu is er vanuit meerdere kanten naar gekeken. We hebben ons examenteam erop gezet.'' Dat team bestaat uit postmedewerkers die rond mei verantwoordelijk zijn voor het verzenden van eindexamens. Hoewel het in dit geval gaat om 'gewone' examens, zijn zij gevraagd zich over de pakketten te bekommeren.

De examens zijn in mei nog gefotografeerd voor het Instagram-kanaal van Anglia, voordat ze verdeeld werden onder de scholen.

Blijven zoeken

De acht dozen werden gevonden in een sorteercentrum voor internationale post in Amsterdam. Hoe ze daar zijn gekomen en waarom de pakketten sinds 4 juni niet meer in de systemen van PostNL terug te vinden waren, wordt nog uitgezocht.