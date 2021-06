School ziet liever geen ‘blote’ kleding: ‘Docenten kunnen last hebben van meisje met diep decolleté’

pollNaveltruitjes, minirokjes of een wel érg zichtbaar decolleté. Is dat oké bij scholieren van 14 of 15 jaar oud? De Amersfoortse middelbare school Het Element ziet dat liever niet. Ouders kregen deze week per mail het verzoek om er op toe te zien dat hun kind, ook met deze hitte, in gepaste kleding naar school gaat. Maar is dat wel aan een school om zich daarmee te bemoeien?