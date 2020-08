Schoolleiders kijken met angst en beven naar het najaar

CORONAVIRUS LIVE | Geen versoepe­ling discothe­ken en nachtclubs, Rusland start grootscha­li­ge versprei­ding vaccin

17:59 Voor discotheken en nachtclubs komt vooralsnog geen versoepeling van de coronamaatregelen. Het kabinet had eerder 1 september aangegeven voor een mogelijke heropening van de deuren, maar in verband met het voortdurende besmettingsrisico gaat dat niet door. Verder krijgen gemeenten, provincies en waterschappen van het kabinet 777 miljoen euro extra om de door de coronacrisis misgelopen inkomsten en extra gemaakte kosten te compenseren. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je hieronder in ons liveblog.