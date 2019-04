Schreeuwende man schopt ‘liefste oma ooit’ én haar hondje. Die vloog een ‘halve meter’ door de lucht

Moordenaar oma Toni moet terug naar Irak

11:18 Vinwar H., die in 2015 in Amsterdam de 96-jarige oma Toni doodstak, moet zo snel mogelijk terug naar zijn geboorteland Irak. Dit heeft de rechtbank in Groningen beslist. De Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) heeft de verblijfsvergunning van de 29-jarige tbs’er terecht ingetrokken. Ook mocht de IND hem een reisverbod opleggen.