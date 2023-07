Schrijfster Marga Minco (103) overleden

Voor haar debuut, Het bittere kruid, uit 1957, kreeg ze de Vijverbergprijs, voorloper van de F. Bordewijkprijs. De jury stelde dat Minco door dit debuut ,,de Nederlandse stem is geworden in de Europese oorlogsliteratuur”. Het werk prijkte op menig boekenlijst van middelbare scholieren. Het Bittere Kruid is in 15 talen vertaald. Er verschenen nieuwe edities in het Duits en het Engels. Minco won meer literaire prijzen zoals de Constantijn Huygensprijs (2005) en in 2019 de P.C. Hooftprijs.