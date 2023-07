Schrijver van Amerikaanse bestseller over Wim Hof nu criticaster: ‘Hij is een mad man, en dat is hij al jaren’

Tom bedacht zich geen moment toen hij schrikba­ren­de sterftecij­fers hoorde: ‘Zwem soms tussen de koeien’

Toen Tom van Nieuwamerongen tijdens een reis langs rivierendorpen in Bangladesh over de schrikbarende sterftecijfers door overstromingen hoorde, bedacht hij zich geen moment. Met zijn achtergrond in de watersport moest en zou hij de plattelandsbevolking helpen. Nu geeft hij er zwemles en zijn er grote plannen voor de bouw van een zwembad. ,,Ieder kind dat zwemmend de kant bereikt, is een dode minder.’’