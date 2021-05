Schrik zit er in na plofkraak in Apeldoorn: NS sluit 28 pinautomaten op stations

De Nederlandse Spoorwegen sluiten tijdelijk 28 van de 67 geldautomaten op de stations. Dat betreft onder meer station Zwolle. Aanleiding hiervoor is de recente plofkraak in Apeldoorn die een enorme ravage aan het monumentale stationsgebouw heeft aangericht.

,,Hiermee willen we voorkomen dat ook andere stations doelwit worden van een plofkraak. Het besluit is in gezamenlijkheid met GWK Travelex genomen, de eigenaar van de automaten’’, aldus de NS.

,,We zijn enorm geschrokken van wat er in Apeldoorn is gebeurd’’, stelt Anneke de Vries, binnen de raad van bestuur van NS verantwoordelijk voor stations.

Toezicht

De meeste geldautomaten die nu uit voorzorg dicht gaan, zitten aan de buitenkant van de stationsgebouwen. Een enkele zit op een andere plek waar het moeilijker is toezicht te houden. Op veel stations blijft het voor reizigers mogelijk een automaat binnen het stationsgebouw te gebruiken, zegt NS.

Het bedrijf bekijkt met GWK Travelex voor elke automaat wanneer en of het weer mogelijk is die te openen. In Oost-Nederland gaat het om automaten in onder meer Zwolle, Hengelo, Enschede en Nijmegen. De automaat in Apeldoorn keert ook voorlopig niet terug.

Na een plofkraak op het station van Lelystad besloot NS eerder dit jaar al om geldwisselautomaten weg te halen.

Tonnen aan schade

In de nacht van zondag op maandag bliezen onbekenden in Apeldoorn de pinautomaat uit een muur van het station. Dat gebeurde met twee enorme dreunen die omwonenden deed schudden in hun bed.

De schade aan het stationsgebouw loopt in de tonnen. Muren en het dak zijn mogelijk ontzet; in dat geval moet er wellicht eerst nog meer gesloopt worden, voor de herbouw kan beginnen.