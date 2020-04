Schrikbarende sterftecijfers op dementie-afdelingen in Brabant: soms helft van bewoners overleden

Ramkraak juwelier Tubbergen: politie lost waarschu­wings­scho­ten, vijf verdachten vast

9:01 Een juwelierszaak in Tubbergen is vanmorgen in alle vroegte het slachtoffer geworden van een ramkraak. Overvallers reden omstreeks vijf uur met een auto in op de winkelpui, meldt De Twentsche Courant Tubantia.