Schrikken: complete eendenfamilie steekt A12 over

Buurt in shock: Overleden Arnhemmer lag minstens half jaar onopge­merkt in flat

10:34 Bewoners in de Arnhemse wijk Presikhaaf zijn volledig in shock, omdat de politie gisteren na een tip van een bezorgde buurvrouw een dode man in zijn woning aantrof die vermoedelijk al zeker zes maanden of langer geleden overleed. De buurt dacht dat de van oorsprong Spaanse man voor langere tijd op vakantie was in zijn vaderland.