Schrootverwerkers zijn grote branden door dit stofje zat: ‘Boete dwingt leveranciers om beter te kijken’

Winterzon­ne­wen­de: vandaag is er minder dan acht uur daglicht, maar het kan nóg erger

Vandaag is de kortste dag van het jaar. Vanmorgen komt de zon pas om 08.46 uur op en gaat hij al om 16.29 uur weer onder. Het kan nog erger: in het Noorse Hammerfest gaat de zon vandaag helemaal niet op. Maar we ruilen de donkere dagen voor kerst vanaf het nieuwe jaar weer in voor steeds meer daglicht.

21 december