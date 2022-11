Scootmobiel gevaarlijkste vervoermiddel: risico op dodelijk ongeluk groter dan met motor

De scootmobiel en andere gehandicaptenvoertuigen zijn gevaarlijker in het verkeer dan vervoersmiddelen als een motor of auto. Dat schrijft minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan twee CDA-Kamerleden.

Volgens Harbers is het aantal verkeersdoden onder scootmobielrijders de afgelopen 20 jaar toegenomen. In 2019 vielen er 42 verkeersdoden onder scootmobielrijders, in 2020 vonden er 34 dodelijke ongelukken met scootmobielen plaats en in 2021 waren dat er 32. De aantallen in 2020 en 2021 vielen een stukje lager uit omdat we door corona minder mobiel waren.

CDA-leden Werner en Van der Molen stelden de minister kritische vragen over de veiligheid van de scootmobiel nadat een bestuurder van een scootmobiel in Groningen in het water belandde. Het slachtoffer raakte hierbij gewond.

Eenzijdige ongelukken

Het risico op een dodelijk ongeluk is bij een scootmobiel of gehandicaptenvoertuig een stuk hoger dan bij andere vervoersmiddelen zoals de motor, fiets of scooter. Dat blijkt uit onderzoek van Onderweg in Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat het aantal dodelijke slachtoffers heeft afgezet tegen het aantal afgelegde kilometers. Bij scootmobielgebruikers is er een risico van ongeveer 275 doden per miljard kilometers. Bij motorrijders was dit de afgelopen jaren 50 doden per miljard kilometer, 42 bij brom- en snorfietsers, 13 bij fietsers en bij voetgangers 11 doden per miljard kilometer.

Het merendeel van de ongevallen met scootmobielen en gehandicaptenvoertuigen zijn eenzijdig. Vaak is er sprake van een botsing met een obstakel zoals een boom of een lantaarnpaal.

Cursus niet verplicht

Volgens minister Harbers wordt er voor het eind van het jaar een rapport verwacht met de onderzoeksresultaten van de regelgeving omtrent gehandicaptenvoertuigen in andere (Europese) landen. ,,In een nieuw kader moet de veiligheid van deze voertuigen, evenals de mobiliteit van de gebruiker centraal staan”, schrijft de minister.

Scootmobielgebruikers wordt altijd een cursus aangeboden, maar Harbers ziet niet veel in het verplicht stellen van deze cursus. ,,Het is belangrijk dat mensen met een beperking zelfstandig mobiel kunnen zijn, zodat ze actief kunnen deelnemen aan de maatschappij. Voor hen is een gehandicaptenvoertuig (zoals een scootmobiel) vaak de enige mogelijkheid om zelfstandig mobiel te kunnen zijn. Een verplichte cursus ligt dan ook niet voor de hand”, aldus de minister.

Volledig scherm Foto ter illustratie. In Eindhoven werd een man aangereden op een scootmobiel. © Fotopersburo Bert Jansen

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: