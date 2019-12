SCP: Nederlanders bezorgder over klimaat dan over immigratie

Achter Het Verhaal: 'Sinds de moord op Wiersum spreken ze in Italië van Nederland­se toestanden’

29 december In ‘Achter het verhaal’ vertellen verslaggevers over hun werk rond bijzondere momenten. In deze aflevering blikt AD-misdaadverslaggever Koen Voskuil terug op 18 september 2019, de dag waarop advocaat Derk Wiersum werd geliquideerd. ‘Wij hebben het vaak over Italiaanse toestanden, maar in Italië spreken ze inmiddels van Nederlandse toestanden.’