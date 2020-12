Secretaresse snuffelde jarenlang in medische dossiers voor 'wraakroman’ van partner

Over een periode van vier jaar - van juni 2014 tot en met juni 2018 - verkreeg de secretaresse in totaal 379 keer onrechtmatig toegang tot de medische dossiers van de vrouw met wie haar man jarenlang in een vechtscheiding verwikkeld was. Ook keek ze in de dossiers van haar mans dochter en in die van de moeder van de ex.