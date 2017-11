Seks onder invloed van GHB: grotere kans op geslachtsziekte

'Slechts' 14 maanden cel voor veroorzaker dodelijke crash

18:08 De 23-jarige Zouhair C., die in februari in Nieuwegein een ongeluk veroorzaakte waarbij een goede vriend van hem om het leven kwam, moet 'slechts' 14 maanden de cel in. De straf is veel lager dan de eis: het Openbaar Ministerie wilde C. vijf jaar achter de tralies zien voor de dodelijke crash.