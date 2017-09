Seksaffaire landmacht komt voor de rechter

PROJECT X-RELLEN Merthe uit Haren kan weer anoniem over straat

Ze was vijftien toen ze ongewild en indirect met een Facebook-post de aanstichtster werd van de ongekend massale Project X-rellen in het Groningse dorp Haren. Merthe, het jonge kassameisje van Albert Heijn, zweeg jarenlang tegenover de buitenwereld. Om weer een kans te hebben op een normaal leven. Vijf jaar later staat ze symbool voor het breed gedeelde standpunt dat het dorp weer verder wil: 'Ik ben blij dat ik weer anoniem over straat kan'.