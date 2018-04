Seksschandaal kost Oxfam duizenden donateurs

Volgens directielid Ton Meijers is de schade groot. ,,In de eerste week waren het zo’n 1.700 opzeggingen, nu zitten we dichter tegen de 7.000 aan.'' Oxfam Novib had in Nederland bijna 330.000 donateurs en kreeg jaarlijks zo’n 40 miljoen giften, waaronder erfenissen. Hoeveel donateurs de organisatie exact hebben verlaten én hoeveel geld daarmee verloren gaat, zegt Oxfam nu niet te weten. In juni wordt dat getal in het jaarverslag gemeld. De hulporganisatie probeert afgehaakte donateurs met persoonlijke telefoontjes en brieven terug te winnen.

De opzeggingen stroomden binnen toen de pers op 9 februari meldde dat Britse Oxfam-medewerkers op Haïti seksfeesten hadden georganiseerd, mogelijk met minderjarige prostituees. De hulpverleners waren in het straatarme land om noodhulp te verlenen na de aardbeving in 2010. Bij hulpacties in Tsjaad en Liberia zouden al eerder vergelijkbare feestjes zijn gegeven.

Volledig scherm Een van de openbare toiletten die Oxfam bouwde in een tentenkamp in Haïti na de aardbeving in 2010. © Getty Images

,,Het voelt alsof er een tijd is vóór en ná 9 februari. Als je voor 9 februari op een verjaardagsfeestje of op een schoolplein kwam, zeiden mensen: goh wat mooi dat je bij Oxfam Novib werkt. Na 9 februari kregen we voortdurend vragen of dit nog vaker was gebeurd'', vertelt Meijers tijdens een debat over de affaire, afgelopen week in Den Haag.

Meldlijn

Oxfam Internationaal heeft sinds het schandaal een onafhankelijke commissie ingesteld die meldingen over seksueel wangedrag zal onderzoeken. In de commissie zitten voormalige topvrouwen van de VN en de Wereldbank. Alle bevindingen worden openbaar gemaakt. Ook is een speciale telefoonlijn geopend waar medewerkers 24 uur per dag in verschillende talen melding kunnen maken van misstanden. Hoe vaak daar in de afgelopen weken gebruik van is gemaakt, kan Oxfam niet zeggen. ,,Je moet zoiets de tijd geven om te zien of het werkt'', zegt een woordvoerder.