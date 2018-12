Sekssite zat fout en moet schadevergoeding betalen

De uitspraak van de rechtbank Overijssel is het slotstuk in een kwestie die in 2013 begon en dankzij de interventie van misdaadverslaggever Peter R. de Vries landelijke aandacht kreeg.

De Vroomshoopse kwam er in mei 2013 achter dat er een profiel met haar foto was aangemaakt op de website kinkytijd.nl, onderdeel van MaRan uit Dordrecht. Ze werd aangeboden als seksslavin, met naam, adres, leeftijd en beroep erbij. Wie ervoor verantwoordelijk was, wist ze niet. Ze wilde dat de site het nepprofiel verwijderde en mailde het bedrijf. Ze wilde ook het ip-adres om erachter te komen wie haar dit aandeed.

Peter R. de Vries

Het stel schakelde daarop een advocaat in, maar ook via die weg lukt het niet. De Vroomshoopse schakelde Peter R. de Vries in. Die ontdekte de identiteit van de dader: Mathijs S., de zwager van de vrouw. Waarom hij het deed, wist hij niet, gaf hij aan in de rechtbank aan. Wel verklaarde hij dat hij stemmen in zijn hoofd had. S. werd in 2016 veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur, een maand voorwaardelijk en een schadevergoeding van 2.500 euro.