Sekswerkers op de Wallen zijn klaar om weer aan de slag te gaan

,,De Wallen waren de afgelopen tijd het stilste stukje van Amsterdam. Het is nu tijd dat er weer wat mensen komen, al zal het nog niet zo druk worden als het was’’, voorspelt Felicia Anna, voorzitter van Red Light United, de belangenvereniging van sekswerkers op de Amsterdamse Wallen.



Niet alle sekswerkers zijn momenteel in de stad. Een deel is vanwege de coronacrisis naar het land van herkomst gegaan, met name naar Oost-Europa, omdat ze hier verder niemand hadden, weet Felicia Anna. ,,Het is nu lastig terug te keren.’’ De meerderheid gaat volgens haar echter gewoon aan het werk.

Desinfecteren

Hoewel er vanuit de overheid geen specifieke regels aan sekswerkers worden opgelegd, staat hygiëne voorop. ,,We vragen de klanten of ze coronagerelateerde klachten hebben en ze moeten hun handen wassen en desinfecteren voordat ze binnenkomen’’, zegt Felicia Anna. ,,Na afloop desinfecteren we alles wat is aangeraakt, zoals het bed en de deurknoppen.’’



Overigens verschilt deze manier van werken niet erg van voorheen. ,,We houden ons altijd al strikt aan de hygiëneregels, dus dit is niks nieuws.’’ Gebruik van mondkapjes of handschoenen is volgens haar aan de sekswerkers of klanten zelf.

Versoepeling

De versoepeling van de coronamaatregelen in de rosse buurt was aanvankelijk door het kabinet aangekondigd voor september. Dat de sekswerkers vanaf 1 juli weer aan het werk mogen, is zeer gewenst. Felicia Anna: ,,We hebben gewacht en snapten dat het niet kon, maar onze financiële situatie is heel slecht dus we zijn blij dat we niet langer hoeven te wachten.’’