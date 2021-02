Sekswerkers werken gewoon door tijdens lockdown: Ik heb zelfs een speciaal ‘avondkloktarief’

Anna werkt nu zo’n 1,5 jaar als prostituee in een middelgrote Zeeuwse stad*. Lockdown of niet, ze blijft gewoon klanten ontvangen in haar huis. Met een starttarief van 150 euro is ze niet de goedkoopste. Toch doet ze het niet voor het geld. ,,Ik voel me er gewoon happy bij. De seks houdt me gezond en mentaal stabiel. Hoewel ik alle orgasmes fake, geniet ik toch enorm van het contact met mannen.”