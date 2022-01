Selena (14) over meiden in de buurt: ‘Als ze beginnen met filmen, weet ik dat ik klappen krijg’

video Steeds meer machinis­ten en conduc­teurs thuis door corona, NS overweegt treinen te schrappen

De Nederlandse Spoorwegen overwegen te snijden in het treinrooster nu steeds meer personeel door de snel stijgende aantallen coronabesmettingen thuiszit. Ook stadsvervoerders zetten noodgedwongen minder metro's, bussen en trams in. Vakbonden FNV Spoor en VVMC zijn ondertussen bezorgd over de hoge werkdruk voor het niet zieke personeel.

12:22