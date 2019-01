Sem (12) redt zusje: ‘Onder de douche voelde ik me beetje een held’

Hij blijft er opvallend koel onder. Vertelt rustig. Goed nadenkend over zijn woorden. Maar geeft toe, dat hij ook best wel een beetje trots is op zichzelf. „Toen ik onder de warme douche stond, voelde ik me wel een beetje een held”, zegt de 12-jarige Sem Waanders eerlijk. Niet alleen omdat hij zijn zusje uit een wak redde, maar ook omdat hij rustig bleef en precies wist wat hij moest doen. „Ik had een tijdje geleden een film gezien waarbij iemand werd gered die ook door het ijs was gezakt. Dat had ik onthouden.”