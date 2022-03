Sergej redde vrouw en kinderen uit Oekraïne, maar laat ze in Utrecht achter om zelf te vechten

Oekraïne ‘onder de indruk’ van aantal Nederlan­ders dat wil meevechten

De Oekraïense ambassade in Nederland zegt ‘onder de indruk’ te zijn van het aantal Nederlanders dat wil meevechten tegen de Russen. Hoeveel dat er precies zijn, zeggen de Oekraïners niet. Een woordvoerder van Defensie meldt dat er sinds de Russische inval in het buurland ook meer interesse is voor vacatures bij de Nederlandse krijgsmacht.

17:22