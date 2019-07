Seriemoordenaar ‘Beest van Harkstede’ overleden in gevangenis

LIVE | Oranje en het legioen maken zich op voor de halve finale

17:30 De eindstreep is in zicht voor de Nederlandse vrouwen. Vanavond staat Oranje tegenover Zweden in de halve finale van het WK voetbal. Hoe vergaat het ze vooraf aan de wedstrijd? En hoe is het met het Oranjelegioen, dat vandaag én geen oranjemars kan lopen, én geen eigen fanzone heeft? Je leest het in dit liveblog.