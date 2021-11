Seriemoordenaar ‘Goeie Mie’ vergezelt nu omstreden beeld J.P. Coen: ‘Past precies bij deze tijd’

‘Ziekenverzorgster. Volksheldin. Geroemd als een daadkrachtig persoon. Vergiftigde in zes jaar tijd ongeveer 65 buurtgenoten van wie er 23 overleden.’ Het zijn de eerste regels op de gravure bij het nieuwe beeld van seriemoordenaar Maria Catharina Swanenburg, bekend als ‘Goeie Mie’. Collectief Ondeugend plaatste het beeld naast dat van VOC-gouverneur Jan Pieterszoon Coen, in Hoorn.

Het collectief, dat bestaat uit onder meer filosofen, kunstenaars en studenten, haakt met de actie in op de discussie over het omstreden beeld van J.P. Coen. In juni dit jaar schreven afstammelingen van de vroege bewoners van de Indonesische Banda-eilanden een brief aan de gemeente Hoorn waarin zij Coen verantwoordelijk houden voor de genocide op de Banda-eilanden in 1921. Een jaar daarvoor waren er ongeregeldheden in de Noord-Hollandse plaats na een demonstratie tegen het standbeeld.

Quote Wij vinden Jan Pieters­zoon Coen erg leuk Lid, Collectief Ondeugend

,,Wij vinden Jan Pieterszoon Coen erg leuk", vertelt een van de leden die anoniem wenst te blijven. ,,Groepen die J.P. Coen weg willen hebben met het argument dat hij niet bij de tijd past hebben ongelijk. Hij past juist precies bij deze tijd. Je mag alles veroveren of omleggen - zolang als er geld aan wordt verdiend!” Om dat nog wat explicieter te maken ‘dachten wij bij Collectief Ondeugend in een lollige bui kom, we plaatsen nóg een bij.’

‘Goeie Mie’, ook bekend als ‘de Leidse Gifmengster’, werd verdacht van het doden van meer dan honderd mensen. Ze gebruikte daarvoor arsenicum. Bij sommige slachtoffers was ze uit op de erfenis of verzekeringsfondsen. Uiteindelijk werd ze slechts schuldig bevonden aan viervoudige moord.

Geen protest, wel provoceren

Collectief Ondeugend staat erop dat het standbeeld van Maria Catherina Swanenburg - een ‘cadeau’ aan de gemeente Hoorn - geen protest is. ,,Een protest – dat is met vlaggen zwaaien. Boos roepen. Leuzen. Daarvoor moet je vandaag in Amsterdam zijn. Hier wordt niet geroepen – hier wordt alleen maar in onze vuisten gelachen. Het gelach van de vos na een goede streek. Wat wij doen is uitsluitend voor de lol. Wij provoceren.” Het collectief uit ook kritiek op het leven in de huidige maatschappij, waarin niet veel meer te doen zou zijn dan ‘passief te consumeren, nutteloze baantjes te draaien of wie weet een whisky-verzamelingetje aan te leggen’.

Het beeld van seriemoordenaar 'Goeie Mie' in Hoorn.

De leden stuurden tevens een brief naar het Hoornse bestuur over het nieuwe beeld. Daarin gebruiken ze zinsneden uit de reactie van de gemeente op de protestbrief van een aantal Bandanezen. ‘Wij begrijpen dat de aanwezigheid van het standbeeld pijnlijk is', staat er onder meer in, en ‘Uw eventuele protestverklaring zien wij als een waardevolle aanvulling.’

Eind september werd bekend dat de gemeente pas na de zomer van 2022 een besluit zal nemen over het lot van het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen. Zij wil eerst de uitkomst van de zogenoemde ‘stadsgesprekken’ over racisme en uitsluiting bespreken voordat ze een besluit neemt over het standbeeld.

De gravure bij het beeld van 'Goeie Mie'

