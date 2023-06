Sfeer in lingeriewinkel grimmiger: ‘Dame die woedend bh’s op de toonbank smeet’

Brandweer­ex­perts: ‘Dak maximaal vol leggen met zonnepane­len onverant­woord’

Na de enorme woningbrand in Arnhem laait de discussie weer op over de veiligheid van zonnepanelen. De bluswerkzaamheden werden bemoeilijkt door de panelen. Daken er maximaal mee vol leggen is onverantwoord, stellen brandweerexperts.