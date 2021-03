SGP-raadslid na kerkrel: ‘Sensatiezoekende’ journalist moet ‘wegblijven’

In Urk belandde een verslaggever van PowNed op de motorkap van een auto toen de bestuurder op hem inreed. In Krimpen aan den IJssel benaderde een kerkganger een verslaggever van RTV Rijnmond van achteren en schopte hem in zijn rug. Beide verslaggevers waren bij de kerken, omdat de geloofsgemeenschappen hadden aangekondigd vanaf vandaag weer meer mensen toe te laten en de coronaregels niet langer volledig in acht te nemen. De aanvallen op de verslaggevers zorgen voor een stortvloed aan afkeuring, minister Grapperhaus van Justitie stelde met de kerken in gesprek te willen.

Excuus

Urk

De politie in Urk is op haar beurt een onderzoek gestart naar de man die de verslaggever van PowNed heeft aangereden bij de Sionkerk in die plaats. ,,We hebben de man van de BMW inmiddels boven water en de aangifte opgenomen van de verslaggever”, aldus een woordvoerder. ,,We gaan nu in gesprek met de man, daarna nemen we eventuele vervolgstappen. We nemen dit zeer serieus.” De automobilist is niet aangehouden. Of er sprake is van een strafbaar feit kon de woordvoerder ook nog niet zeggen.