Sigrid Kaag geen lijsttrekker voor D66 bij volgende verkiezingen

Nederlan­ders vierden vorige zomer 21,2 miljoen vakanties. Waar reisden we het vaakst heen?

We gingen in de zomer van 2022 weer net zoveel naar het buitenland op vakantie als vóór de coronacrisis. We namen minder vaak het vliegtuig en gingen vaker met de trein. Vakantiegangers bleven, in vergelijking met 2019, vaker binnen Europa. Waar gingen we het vaakst heen?