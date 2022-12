Sint Maarten weigert maandag slavernij-excuses: ‘Zullen ons er beleefd tegen verzetten’

Rechtszaak Complotden­ker en opruier Micha Kat clasht binnen vijf minuten met de rechter: ‘Ik eis uw naam!’

Complotdenker Micha Kat is vanmorgen in de rechtbank in Den Haag meteen vol in de aanval gegaan: ,,Ik ben Micha Kat, wat is uw naam, ik weiger voor een anonieme rechter te staan. Wat is uw naam?” De rechter wilde hem al na vijf minuten bekvechten laten verwijderen.

