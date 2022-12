Sinterklaas een kindervriend? Een oplichter, volgens deze feestwinkel

met video Ontsnapte tbs'er opgepakt na neersteken vrouw in Soest, buren hoorden slachtof­fer om hulp roepen

De tbs’er die woensdag ontsnapte uit de Pompekliniek in Nijmegen is aan het einde van de middag aangehouden en wordt verdacht van het neersteken van een 27-jarige vrouw in Soest. De 27-jarige vrouw raakte daarbij zwaargewond. ,,Een steekpartij, dat horen we hier weinig.’’

30 november