Situatie in Afghanistan grijpt veteranen aan: ‘Het liefst ga ik er direct heen, maar dan?’

LIVE | Geen enkele patiënt op ic Brussel is gevacci­neerd: ‘Moeder van 35 overleden, schrijnend’

10:28 Leasemaatschappij LeasePlan verlangt van zijn personeel dat het ingeënt is tegen corona als het weer naar kantoor komt. Volgens de onderneming is het nieuwe normaal “terug naar normaal”, aldus het bedrijf in een verklaring. De onderneming vindt het belangrijk om personeel wereldwijd weer op kantoor te verwelkomen. Dat helpt volgens de organisatie tegen onder andere burn-outklachten en andere problemen op het gebied van geestelijke gezondheid. Verder is het zaak dat collega’s weer aansluiting vinden met elkaar, zo klinkt het. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.