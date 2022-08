Situatie in Ter Apel 'chaotisch’, zo'n 70 asielzoekers met bus naar Vlissingen

Opnieuw honderden asielzoekers wachten zaterdagmiddag op het terrein voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Of zij daar ook de nacht zullen doorbrengen, is onduidelijk. Een woordvoerster van Artsen zonder Grenzen (AzG) noemt de situatie ‘chaotisch’.

Wat er vanavond met de asielzoekers gaat gebeuren is nog altijd onbekend, meldt Artsen zonder Grenzen (AzG) dat sinds deze week mensen behandelt op het terrein. Vandaag zijn 44 mensen geholpen. Eén persoon moest met hartproblemen naar het ziekenhuis.

Er zitten nog altijd honderden mensen buiten bij het aanmeldcentrum. Ongeveer 250 van hen hebben afgelopen nacht doorgebracht op het grasveld. Daarnaast is een deel van de circa 400 mensen die vrijdagavond met bussen naar Utrecht, Stadskanaal, Zuidbroek, Almere en Groningen zijn gebracht, teruggekeerd. Tegelijkertijd zijn nieuwe asielzoekers gearriveerd. De woordvoerster schat dat zo’n 500 mensen zich bij het aanmeldcentrum hebben verzameld.

Een deel van de vluchtelingen werd vanmiddag met een bus naar Vlissingen gebracht. Volgens het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) gaat het om ongeveer zeventig mensen. Of er nog meer bussen komen om mensen op te halen is nog niet duidelijk.

Douchen, maar weer onzekerheid

Er lijken vooral weer mensen bijgekomen. In de ochtend zijn 120 mensen uit Stadskanaal teruggebracht en in de loop van de dag arriveerden ook bussen uit Zuidbroek, vertelt de COA-woordvoerder. Het onderdak in beide plaatsen was voor één nacht. De terugkeer van de ongeveer 200 mensen betekent dat de ‘alarmerende’ gezondheidssituatie op het terrein voor het aanmeldcentrum voortduurt. ‘We zijn bezig met extra voorzieningen (meer dixi’s) en er wordt gewerkt aan andere oplossingen’, meldt een woordvoerster van het COA.

De teruggekeerde asielzoekers voelen zich prettiger, nu ze gedoucht en gegeten hebben, maar maken zich ook zorgen. ,,Niemand weet wat er vanavond gaat gebeuren”, zegt de Artsen Zonder Grenzen-woordvoerster. ,,Er is heel veel onduidelijk. Het is er ook niet schoner op geworden buiten de poort en de situatie is chaotisch.”

Het team van Artsen zonder Grenzen heeft zaterdag 44 mensen behandeld, wat volgens de woordvoerster ‘best veel’ is. Een iemand is met hartproblemen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook had iemand een voetwond die gehecht moest worden. Zondag zullen de hulpverleners van Artsen zonder Grenzen weer aanwezig zijn.

Volledig scherm Asielzoekers bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel worden overgebracht naar opvanglocaties verspreid over Nederland. © ANP

Alarm over gezondheidssituatie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) sloeg vrijdag bij gezondheidsminister Ernst Kuipers en de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen Koen Schuiling alarm over de gezondheidssituatie op het terrein voor het aanmeldcentrum in ter Apel. Daarop vervoerden bussen vrijdagavond zo'n 390 asielzoekers naar noodopvanglocaties in Stadskanaal, Zuidbroek, Almere, Groningen en Utrecht. Een aantal koos ervoor om te blijven. Volgens een woordvoerder van VluchtelingenWerk waren veel asielzoekers ‘bang om in een bus te stappen’ uit vrees dat hun asielaanvraag daardoor later behandeld wordt.

Zeker vijftig asielzoekers werden naar Almere gebracht, honderd naar Utrecht. Die laatste gemeente ving de evacués op in de Jaarbeurs. Zaterdag krijgen zij onderdak in een andere locatie in de stad of regio, zo meldde burgemeester Sharon Dijksma, voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht. Om de ‘schrijnende en acute situatie’ te helpen oplossen, stuurt de gemeente Utrecht op korte termijn eigen mensen naar Ter Apel om bij te springen. Het gaat onder anderen om crisismanagers en andere hulptroepen die gaan ondersteunen om inschrijving en de opvang van mensen zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen.

Hotel Zwolle

Naar aanleiding van de opvangproblemen stelt Hotel Lumen in Zwolle vanaf zondagavond 35 kamers beschikbaar voor maximaal zeventig asielzoekers. Het gaat om noodopvang voor een week, meldt de gemeente Zwolle zaterdag in een verklaring. ‘Wij zijn Hotel Lumen erg dankbaar dat zij zo snel hebben kunnen schakelen en dat de eerste asielzoekers zondagavond al kunnen worden ontvangen’, schrijft burgemeester Peter Snijders.

Staatssecretaris Eric van den Burg (Justitie en Veiligheid) verzocht hem vrijdagavond ‘dringend’ om extra noodopvang te regelen. Het hotel opende medio juli ook zijn deuren voor asielzoekers. ‘Omdat de eerdere ervaringen positief waren, kon de opvang dit keer heel snel worden geregeld. Ook nu zijn omliggende bedrijven geïnformeerd over deze tijdelijke maatregel', aldus de gemeente.

Inspecteurs al eerder in Ter Apel

VluchtelingenWerk Nederland noemt de noodkreet van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ‘niet verrassend’ en snapt niet waarom het signaal niet eerder kwam. ,,Het is al weken zo, misschien wel maanden”, zei bestuursvoorzitter Frank Candel zaterdagmorgen in het NOS Radio 1 Journaal. ,,Ik ben er met enige regelmaat en het is daar ook gewoon vies, vuil en onverantwoord.”

De IGJ was volgens hem al eerder in Ter Apel en hij snapt dan ook niet waarom ze pas nu ingrijpt. Een woordvoerder van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bevestigde tegenover de nieuwszender dat inspecteurs eerder in het aanmeldcentrum zijn geweest.

Theo Weterings, portefeuillehouder Asiel bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zei in de uitzending het standpunt van VluchtelingenWerk ‘heel goed’ te kunnen begrijpen. ,,De situatie was zeker al weken slecht. Dat is ook vanuit de Veiligheidsregio Groningen en door de gemeente Westerwolde meerdere malen aangegeven.’’

Volledig scherm Asielzoekers bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel worden overgebracht naar opvanglocaties verspreid over Nederland. © REUTERS

Bekijk onze video’s over de problemen onder asielzoekers in Nederland:

