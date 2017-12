Situatie station Oldenzaal veilig: politie vreesde voor explosieven in de trein

Tegen 11.15 uur werd de internationale trein nabij station Oldenzaal stilgezet met de mededeling dat er een seinstoring zou zijn. Niet veel later werden alle reizigers gecontroleerd door de Koninklijke Marechaussee. Van de paspoorten werden foto's gemaakt. Dit duurde ongeveer een uur.



De reizigers werden ondergebracht bij het ziekenhuis in Oldenzaal, op een paar honderd meter afstand van het station. Zij liepen daar in een grote groep naartoe onder begeleiding van de politie en de Marechaussee. Onder de reizigers bestond grote onvrede omtrent de communicatie met de politie. Zij hielden elkaar op de hoogte via nieuwssites.



Mensen van de veiligheidsregio Twente waren massaal aanwezig, net als burgemeester Theo Schouten. Het volledige gebied werd afgezet door de politie en de Koninklijke Marechaussee